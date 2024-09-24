Джон Макинрой: был готов к празднованию победы команды мира на Кубке Лэйвера

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой признался, что был готов праздновать победу команды мира на Кубке Лэйвера — 2024 при счёте 8-4 в их пользу. Макинрой проводил последний турнир в качестве капитана сборной.

«Мы находились в ситуации, чтобы победить, и это потрясающе. Я был готов к хет-трику и празднованию. Подумал: здорово, я ухожу после трёх побед подряд.

Это были определённо невероятные выходные, мы боролись настолько упорно, насколько могли. Играли энергично, наслаждались каждой минутой. Принятие роли капитана было самой лёгкой работой, на которую мне когда-либо приходилось соглашаться. Командные соревнования для меня особенно важны», — приводит слова Макинроя сайт Кубка Лэйвера.