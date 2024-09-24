Стефанос Циципас — о Кубке Лэйвера: соперничество на паузе. До завтра

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас забавно отреагировал на победу команды Европы на Кубке Лэйвера — 2024 в соцсетях.

«Трофей взят. Уровень сближения в команде — 100. Соперничество на паузе… до завтра (пост был опубликован в день финального игрового дня. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Кубок Лэйвера — 2024 прошёл с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Победу в пятый раз в истории турнира одержала команда Европы, одолев команду мира со счётом 13-11. Циципас одержал одну победу в одиночном разряде над австралийцем Танаси Коккинакисом в первый игровой день.