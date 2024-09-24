Борис Беккер оценил тактику Алькараса для сборной Европы на последний день Кубка Лэйвера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира Борис Беккер высказался о решении Карлоса Алькараса по поводу распределения игроков сборной Европы на воскресные матчи финала Кубка Лэйвера.

«Хорошее решение от Карлоса», — написал Беккер в соцсети Х (ранее Twitter), отреагировав на пост журналиста и теннисного комментатора Жосе Моргадо.

Отметим, ранее Моргадо в соцсети Х (ранее Twitter) поделился комментарием Александра Зверева, где немецкий теннисист рассказал о том, как Алькарас предложил распределиться на игры финала Кубка Лэйвера, проходившие в воскресенье.

Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла в розыгрыше Кубка Лэйвера.