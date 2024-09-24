Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Пекине

63-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов обыграл спортсмена из Индии Сумита Нагала в 1/2 квалификации турнира в Пекине.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Россиянин сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи. В финале Котов встретится с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна — Ригеле Тэ.

Напомним, турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является лидер мирового рейтинга АТР итальянец Янник Синнер.