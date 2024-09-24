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Онс Жабер стала послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН

Онс Жабер стала послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН
Онс Жабер
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Тунисская теннисистка 23-я ракетка мира Онс Жабер стала послом Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme). Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«Для меня большая честь быть послом доброй воли Всемирной продовольственной программы и работать над тем, чтобы сделать наш мир лучше. Давайте вместе бороться за то, чтобы в Африке, Ближнем Востоке и во всём мире не было голода», — написала Жабер.

Онс Жабер

Онс Жабер

Фото: из личного архива Онс Жабер

Ранее стало известно, что бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер досрочно завершила сезон из-за продолжающейся травмы плеча. До этого момента она снималась с турнира в Цинциннати и US Open.

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