Онс Жабер стала послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН

Тунисская теннисистка 23-я ракетка мира Онс Жабер стала послом Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme). Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«Для меня большая честь быть послом доброй воли Всемирной продовольственной программы и работать над тем, чтобы сделать наш мир лучше. Давайте вместе бороться за то, чтобы в Африке, Ближнем Востоке и во всём мире не было голода», — написала Жабер.

Онс Жабер Фото: из личного архива Онс Жабер

Ранее стало известно, что бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер досрочно завершила сезон из-за продолжающейся травмы плеча. До этого момента она снималась с турнира в Цинциннати и US Open.