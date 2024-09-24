Тартакова: Рыбакина сейчас совершенно в разобранном состоянии, играть не может

Российский спортивный журналист Софья Тартакова прокомментировала состояние казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, которая в последнее время и-за проблем со здоровьем снялась с ряда турниров.

«Многие не понимают причину подобных проблем со здоровьем. Говорили, что у неё сейчас трудности, проблемы со спиной. Это официальная причина. Потом, что в течение этого года у неё были проблемы с животом. Но вот как говорят люди, которые с ней не работали, но были причастны к её профессиональной карьере, сейчас очень большой у неё стресс и это всё психосоматика. Она сейчас совершенно в разобранном состоянии, играть не может», — сказала Тартакова в эфире YouTube-проекта «БОЛЬШЕ!».

Елена Рыбакина снялась с третьего турнира подряд (US Open, Сеул, Пекин). Также недавно Елена Рыбакина в социальных сетях сообщила, что прекращает сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым после пяти лет работы.