Софья Тартакова раскрыла все подробности расставания Елены Рыбакиной с тренером

Российский спортивный журналист Софья Тартакова высказалась о прекращении сотрудничества казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной со специалистом Стефаносом Вуковым.

«И вот эти все трудности, с которыми она сталкивается, она сталкивается из-за большого очень тяжёлого давления, связанного с её бывшим тренером Вуковым. Говорят, что Стефанос на самом деле приехал на US Open, что он был в Нью-Йорке, готов был продолжать с ней работу, но Лена приняла решение, что всё-таки они расстанутся из-за очень тяжёлого… Не хочу громких слов говорить, не совсем корректного отношения к ней наставника. То есть он её всё время кушал, как говорят люди, которые окружали Лену.

За неё заступились уже родители, потому что она не могла никак порвать этот порочный круг. С одной стороны это тренер, который работал с ней с 17 лет, и она его сама вместе с семьёй выбрала. С другой стороны понятно, они были очень связаны, главные достижения карьеры она завоевала благодаря их совместной работе, и родители настояли на том, чтобы Лена что-то поменяла в теннисной жизни, потому что давление было, и оскорбления, и слова плохие, сказанные в её адрес. Они были постоянно из уст Вукова», — сказала Тартакова в эфире YouTube-проекта «БОЛЬШЕ!».

Отметим, Елена Рыбакина снялась с третьего турнира подряд (US Open, Сеул, Пекин).