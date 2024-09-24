Экс-тренер Рыбакиной не был официально отстранён после оскорблений теннисистки — источник

Российский спортивный журналист Софья Тартакова сообщила, что бывший тренер Елены Рыбакиной не был официально отстранён после оскорблений теннисистки.

«И сейчас она страдает и пытается избавиться от психологических проблем, так что ситуация, конечно, у неё очень непростая, но посмотрим. Я пыталась выяснить, есть ли официально информация о том, что он забанен в WTA-туре, потому что мы обсуждали это несколько месяцев назад, что на него якобы написали рапорт и его отстранили от работы. Официально это никто не подтвердил пока что. Это мы узнаем совсем скоро, если он найдёт очередную подопечную, значит, этого бана нет. Но, по словам Вукова, как он позиционирует себя, никакого бана у него нету. Но для него стало большой неожиданностью, что Лена прекратила с ним работать. То есть он приехал в Штаты и был готов продолжать», — сказала Тартакова в эфире YouTube-проекта «БОЛЬШЕ!».

Елена Рыбакина снялась с третьего турнира подряд (US Open, Сеул, Пекин). Также недавно Рыбакина в социальных сетях сообщила, что прекращает сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым после пяти лет работы.