Стала известна сетка турнира в Пекине. В 1/4 финала Медведев может сыграть с Бубликом

Стали известны результаты жеребьёвки основной сетки турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба АТР.

Так, на стадии 1/4 финала могут встретиться третий сеяный Даниил Медведев и казахстанец Александр Бублик. Четвёртый сеяный на турнире Андрей Рублёв может сыграть с итальянцем Лоренцо Музетти, а другой россиянин Карен Хачанов имеет шанс сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом. Первая ракетка мира Янник Синнер в первом круге соревнований сыграет с чилийцем Николасом Харри.

Турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 3 720 165. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В 2023 году он обыграл Даниила Медведева в финале со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).