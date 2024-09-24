Роман Сафиуллин пробился в финал квалификации турнира в Пекине

69-я ракетка мира Роман Сафиуллин пробился в финал квалификации турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Российский теннисист со счётом 6:4, 6:2 обыграл китайца Ван Аожаня. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В финале квалификационной части Сафиуллин может сыграть с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Ранее стали известны результаты жеребьёвки основной сетки турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Так, на стадии 1/4 финала могут встретиться третий сеяный Даниил Медведев и казахстанец Александр Бублик. Четвёртый сеяный на турнире Андрей Рублёв может сыграть с итальянцем Лоренцо Музетти.

Турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 3 720 165. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В 2023 году он обыграл Даниила Медведева в финале со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).