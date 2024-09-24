Фелисьяно Лопес: участие Надаля в Кубке Дэвиса — спортивная бомба, событие года в Испании

Испанский теннисист Фелисиано Лопес прокомментировал включение 22-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаль в состав национальной сборной Испании на Кубок Дэвиса.

«Это великий момент в его [Рафаэля Надаля] спортивной жизни, учитывая всё, что произошло за последнее время. Это спортивная бомба, событие года в Испании. Я не знаю, будет ли это последний раз, когда Рафа выступает на профессиональных соревнованиях, но всё возможно», — приводит слова Лопеса Relevo.

Ранее стал известен состав сборной Испании на финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). На турнире сыграют многократные победители турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, а также Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и специалист парного разряда Марсель Гранольерс.