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Евгений Донской описал своё отношение к профессии теннисиста

Евгений Донской описал своё отношение к профессии теннисиста
Евгений Донской
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Российский спортсмен Евгений Донской рассказал о своём отношении к профессии теннисиста.

«Мне повезло: я кайфовал от всех переездов. Сейчас по семье скучаю, но, когда не был к кому-то привязан, так круто! Один летишь 14 часов в Мельбурн – вообще нормально. Книжечку взял, фильмец посмотрел, прилетел, Австралия, класс, турнир…

Одна подруга сказала: «Ты не устал столько ездить? Выбрал бы другую профессию, если б вернулся назад?». Я говорю: «Какую другую? Что лучше можно представить?», — сказал Донской в эфире «Больше! Лайв».

Евгению Донскому 34 года. Он сумел добраться до 65-й строчки в рейтинге АТР.

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