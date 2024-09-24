Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Деньги отрабатывают». Софья Тартакова рассказала о впечатлениях от Кубка Лэйвера — 2024

«Деньги отрабатывают». Софья Тартакова рассказала о впечатлениях от Кубка Лэйвера — 2024
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Российский спортивный журналист Софья Тартакова рассказала о своих впечатлениях от Кубка Лейвера — 2024.

«Мне не хватало имён. От команды Европы самым мимимишным был Алькарас, который то валялся на диване, то всех обнимал. И Димитров – такой душевный парень. Все остальные – видно, что ребята деньги отрабатывают.

Я всё-таки за те времена, когда это Джоковичи, Федереры, Надали, Рублевы, Медведевы и т.д. Сейчас ребята не вдохновляют», — сказала Тартакова в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, 22 сентября Карлос Алькарас (сборная Европы) обыграл американца Тейлора Фрица (сборная мира) в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5. Испанец принёс победу сборной Европы в противостоянии со сборной мира.

Материалы по теме
Евгений Донской описал своё отношение к профессии теннисиста
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android