Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук — о Медведеве: видно, что он пока не в лучшей форме, где-то проседает

Янчук — о Медведеве: видно, что он пока не в лучшей форме, где-то проседает
Даниил Медведев
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выступление пятой ракетки мира Даниила Медведева на Кубке Лэйвера — 2024. Специалист сделал акцент на физическом состоянии теннисиста.

«Ничего страшного в том, что Даниил проиграл, нет. На таких турнирах все играют более расслабленно, больше рискуют, потому у них больше проходит острых ударов. Медведев боролся и с тем, и с другим, уступал незначительно, но видно, что пока он не в лучшей форме, где-то проседает. До конца года осталось несколько крупных турниров, и лучше сейчас пережить спад, чем потом на них», — приводит слова Янчука ТАСС.

Сборная Европы с Даниилом Медведевым обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024 со счётом 13:11.

Материалы по теме
Фото
«Рад вернуться!» Медведев выложил пост перед стартом турнира в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android