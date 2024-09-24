Янчук — о Медведеве: видно, что он пока не в лучшей форме, где-то проседает

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выступление пятой ракетки мира Даниила Медведева на Кубке Лэйвера — 2024. Специалист сделал акцент на физическом состоянии теннисиста.

«Ничего страшного в том, что Даниил проиграл, нет. На таких турнирах все играют более расслабленно, больше рискуют, потому у них больше проходит острых ударов. Медведев боролся и с тем, и с другим, уступал незначительно, но видно, что пока он не в лучшей форме, где-то проседает. До конца года осталось несколько крупных турниров, и лучше сейчас пережить спад, чем потом на них», — приводит слова Янчука ТАСС.

Сборная Европы с Даниилом Медведевым обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024 со счётом 13:11.