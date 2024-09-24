Соболенко рассказала, что вернётся к мыслям о победе на US Open — 2024 в конце сезона

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о послевкусии US Open — 2024. Спортсменка старается не думать об успехе в Нью-Йорке.

«Я думаю, мне нужно немного времени, чтобы осознать, что произошло. Я вернусь к этому, как только сезон закончится. Не хочу думать об этом сейчас. У меня было где-то четыре или пять дней отдыха. Этого было достаточно, чтобы отпраздновать, неплохо провести время, зарядиться энергией и начать всё сначала. Я хорошо подготовилась к азиатскому турне. Хотелось бы больше отдохнуть, но не смогла», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, 7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.