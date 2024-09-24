Арина Соболенко: быть первой ракеткой мира по итогам года — одна из моих целей

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о задачах, которые стоят перед ней на конец сезона.

«Закончить год в ранге первого номера мирового рейтинга — одна из моих целей. Но я не на этом сосредотачиваюсь, а на своей игре. Осталось всего три турнира, и хочется показать на корте лучший теннис. После я посмотрю, достаточно ли этого, чтобы закончить год в ранге первой ракетки мира или мне нужно ещё в чём-то прибавить.

То, что меня называют лучшим игроком мира, значит очень много. Всю свою жизнь я так много тренировалась, чтобы попасть в топ-100, затем в топ-50, топ-10 и в топ-2. Приятно осознавать, что эти часы тренировок были потрачены не зря», — сказала Соболенко на пресс-конференции.