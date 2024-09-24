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«Не хочешь — не участвуй». Янник Синнер — о плотном графике турниров

«Не хочешь — не участвуй». Янник Синнер — о плотном графике турниров
Янник Синнер
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер высказался о плотном графике в туре.

«Мы, игроки, по-прежнему можем выбирать, в каких турнирах хотим выступать, а в каких нет. Конечно, некоторые из них носят обязательный характер. В этом году у нас очень плотный график, турниров много, но участвовать во всех не обязательно. Если не хочешь — не участвуй. Например, в прошлом году, а также в этом году я не играл в некоторых турнирах, потому что хотел уделить время тренировкам», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее стали известны результаты жеребьёвки основной сетки турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Янник Синнер в первом круге соревнований сыграет с чилийцем Николасом Харри.

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