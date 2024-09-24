Янник Синнер — о процессе самосовершенствования: есть зоны, в которых можно улучшать себя

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о процессе самосовершенствования.

«Вне зависимости от результата и того, чего удалось добиться, всегда стараюсь совершенствоваться. Пытаюсь понять себя и то, что мне нужно улучшить на корте, а также за его пределами. Очень хочу играть на турнирах. Это то, ради чего я тренируюсь. Я понял, что у меня есть зоны, в которых нужно улучшать себя. Это всё часть процесса, самая захватывающая его часть», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее стали известны результаты жеребьёвки основной сетки турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Янник Синнер в первом круге соревнований сыграет с чилийцем Николасом Харри.