Синнер: турнир в Пекине — особенный. Очень жду его начала

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер высказался об участии в турнире категории АТР-500 в Пекине (Китай).

«Здорово быть здесь, это особенный турнир, я очень жду его начала. Есть много фантастических игроков, как и в прошлом году, сетка состоит из тех, кто высоко посеян», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 3 720 165. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В первом круге соревнований он сыграет с чилийцем Николасом Харри.

Напомним, в 2023 году Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в финале турнира в Пекине со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).