19-летний китаец Цзюнчэн Шан обыграл Лоренцо Музетти в финале турнира в Чэнду

19-летний китайский теннисист Цзюнчэн Шан обыграл 19-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти в финале турнира АТР-250 в Чэнду (Китай). Счёт — 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. За это время Шан реализовал три брейк-пойнта из пяти, выполнил пять подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Музетти также обошёлся без двойных ошибок, но выполнил две подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных.

Турнир в Чэнду проходил с 18 по 24 сентября. Чемпионом турнира образца 2023 года является немецкий теннисист Александр Зверев, который тогда в финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.