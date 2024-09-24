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19-летний китаец Цзюнчэн Шан обыграл Лоренцо Музетти в финале турнира в Чэнду

19-летний китаец Цзюнчэн Шан обыграл Лоренцо Музетти в финале турнира в Чэнду
Цзюнчэн Шан
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19-летний китайский теннисист Цзюнчэн Шан обыграл 19-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти в финале турнира АТР-250 в Чэнду (Китай). Счёт — 7:6 (7:4), 6:1.

Чэнду. Финал
24 сентября 2024, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
19
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Цзюнчэн Шан
55
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. За это время Шан реализовал три брейк-пойнта из пяти, выполнил пять подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Музетти также обошёлся без двойных ошибок, но выполнил две подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных.

Календарь турнира АТР-250 в Чэнду (Китай)
Сетка турнира АТР-250 в Чэнду (Китай)

Турнир в Чэнду проходил с 18 по 24 сентября. Чемпионом турнира образца 2023 года является немецкий теннисист Александр Зверев, который тогда в финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

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