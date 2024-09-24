35-летний Марин Чилич выиграл турнир АТР-250 в китайском Ханчжоу
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Бывшая четвёртая ракетка мира, а ныне 353-й номер мирового рейтинга Марин Чилич одержал победу в финале турнира в Ханчжоу (Китай). Соперником хорватского теннисиста стал соперник из Китая Чжан Чжичжэнь. Счёт — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Ханчжоу. Финал
24 сентября 2024, вторник. 14:40 МСК
373
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
43
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. За это время Чилич не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух возможных, выполнил 17 эйсов и допустил две двойные ошибки. Чжичжэнь также допустил две двойные ошибки и выполнил 12 подач навылет.
35-летний Чилич стал вторым самым низкорейтинговым финалистом турнира на уровне АТР в истории. Более низкий рейтинг имел только нидерландец Рамон Слюйтер, который вышел в финал соревнований в Хертонгенбосхе (Нидерланды) в 2009 году, будучи 866-й ракеткой мира.
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