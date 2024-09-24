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35-летний Марин Чилич выиграл турнир АТР-250 в китайском Ханчжоу

35-летний Марин Чилич выиграл турнир АТР-250 в китайском Ханчжоу
Марин Чилич
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Бывшая четвёртая ракетка мира, а ныне 353-й номер мирового рейтинга Марин Чилич одержал победу в финале турнира в Ханчжоу (Китай). Соперником хорватского теннисиста стал соперник из Китая Чжан Чжичжэнь. Счёт — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Ханчжоу. Финал
24 сентября 2024, вторник. 14:40 МСК
Марин Чилич
373
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 5 		6 5
         
Чжан Чжичжэнь
43
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. За это время Чилич не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух возможных, выполнил 17 эйсов и допустил две двойные ошибки. Чжичжэнь также допустил две двойные ошибки и выполнил 12 подач навылет.

35-летний Чилич стал вторым самым низкорейтинговым финалистом турнира на уровне АТР в истории. Более низкий рейтинг имел только нидерландец Рамон Слюйтер, который вышел в финал соревнований в Хертонгенбосхе (Нидерланды) в 2009 году, будучи 866-й ракеткой мира.

Календарь турнира в Ханчжоу
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