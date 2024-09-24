76-летний президент ФТР Шамиль Тарпищев будет переизбираться на новый срок

Действующий президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что будет переизбираться на очередной срок. Об этом он сообщил «Матч ТВ».
76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год Тарпищев являлся председателем Федерации тенниса СССР.
Выборы президента федерации пройдут на ежегодной конференции ФТР, которая состоится с 5 по 7 декабря в Казани.
6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.