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76-летний президент ФТР Шамиль Тарпищев будет переизбираться на новый срок

76-летний президент ФТР Шамиль Тарпищев будет переизбираться на новый срок
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Действующий президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что будет переизбираться на очередной срок. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год Тарпищев являлся председателем Федерации тенниса СССР.

Выборы президента федерации пройдут на ежегодной конференции ФТР, которая состоится с 5 по 7 декабря в Казани.

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.

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