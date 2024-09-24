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Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР в истории

Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР в истории
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Бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР в истории. Сегодня, 24 сентября, 35-летний теннисист выиграл титул на соревнованиях в Ханчжоу (Китай). В финале он одолел китайца Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Ханчжоу. Финал
24 сентября 2024, вторник. 14:40 МСК
Марин Чилич
373
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 5 		6 5
         
Чжан Чжичжэнь
43
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Чилич занимал 777-ю строчку мирового рейтинга, когда начался турнир в Ханчжоу. Ранее самым низкорейтинговым чемпионом турнира был австралиец Ллейтон Хьюитт (экс первая ракетка мира), который победил в Аделаиде (Австралия) в 1998 году, будучи 550-й ракеткой мира.

Титул в Ханчжоу стал 21-м в карьере Марина Чилича, первым с 2021 года. По итогам победной недели хорват станет 212-й ракеткой мира.

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