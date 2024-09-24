Хуркач пожертвует пострадавшим от наводнения в Польше € 100 с каждого эйса до конца сезона

Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач пожертвует € 100 с каждого выполненного эйса до конца сезона пострадавшим от наводнения в Польше.

«Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона я пожертвую € 100 с каждого эйса, который я выполню, чтобы поддержать тех, кто пострадал от разрушительного наводнения в Польше. Для меня спорт — это не просто соревнования, а ещё и площадка для влияния», — написал Хуркач на своей странице в соцсетях.

Стихия уничтожила более 11 тыс. жилых домов, сотни школ, детских садов и других социальных объектов. Удар в общей сложности на себя приняли свыше 700 населённых пунктов, в том числе такие крупные города, как Краков.