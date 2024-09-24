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Бывшая 19-я ракетка мира Пабло Куэвас объявил о завершении карьеры

Бывшая 19-я ракетка мира Пабло Куэвас объявил о завершении карьеры
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Бывшая 19-я ракетка мира уругвайский теннисист Пабло Куэвас объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет.

Куэвас победил на одном турнире «Большого шлема» в парном разряде — «Ролан Гаррос» — 2008. В одиночном разряде уругваец выиграл шесть титулов на уровне АТР, имеет одну победу над 22-кратным победителем «Шлемов» испанцем Рафаэлем Надалем (Рио-2016). В паре выиграл девять титулов, был девятой ракеткой мира.

«Я подхожу к концу, но сохраню связь с теннисом, потому что люблю его и было бы очень несправедливо по отношению к нему, если я бы не вложил всё, чему научился в этом незабываемом путешествии», – написал Куэвас на своей странице в соцсетях.

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