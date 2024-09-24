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Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 25 сентября

Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 25 сентября
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Завтра, 25 сентября, в японском Токио состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором в среду сыграет восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония).
Расписание матчей 25 сентября (время московское, предварительное):

  • 5:00. Мариано Навоне (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия).
  • 6:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Маттео Берреттини (Италия).
  • 8:00. Маркос Гирон (США) — Хуберт Хуркач (Польша).
  • 12:00. Синтаро Мочизуки (Япония) — Уго Умбер (Франция).
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