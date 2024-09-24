Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 25 сентября
Завтра, 25 сентября, в японском Токио состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором в среду сыграет восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини.
Турнир ATP-500 в Токио (Япония).
Расписание матчей 25 сентября (время московское, предварительное):
- 5:00. Мариано Навоне (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия).
- 6:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Маттео Берреттини (Италия).
- 8:00. Маркос Гирон (США) — Хуберт Хуркач (Польша).
- 12:00. Синтаро Мочизуки (Япония) — Уго Умбер (Франция).
Комментарии