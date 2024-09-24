Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 25 сентября

Завтра, 25 сентября, в японском Токио состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором в среду сыграет восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония).

Расписание матчей 25 сентября (время московское, предварительное):