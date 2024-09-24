«Вероятно, нужно бойкотировать один-два ТБШ». Джон Макинрой высказался о проблемах тенниса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о бизнес-подходе в теннисе.

«Игра пока недостаточно доступна. В какой-то момент на крупных турнирах игроки должны быть партнёрами этих мероприятий. Я полностью не согласен с деловой стороной спорта. Нас обманывают, как и все эти годы, хотя сейчас денег больше, чем когда-либо. Должно быть партнёрство, как в НФЛ, НБА, НХЛ.

У игроков есть ассоциация, но у них нет профсоюза. Этот вид спорта является глобальным, игроки разбросаны по всему миру, нам сложно договориться по многим вопросам. И чтобы получить то, что мы хотим… Вероятно, нужно бойкотировать один или два турнира «Большого шлема», по правде говоря. Это единственный способ показать этим ребятам, что мы настроены серьёзно», — приводит слова Макинроя Sports Business Journal.