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Жюльен Беннето: Кубок Лэйвера не имеет спортивной ценности. Там играют только из-за чека

Жюльен Беннето: Кубок Лэйвера не имеет спортивной ценности. Там играют только из-за чека
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Бывшая 25-я ракетка мира француз Жюльен Беннето критически высказался о Кубке Лэйвера.

«Нет никаких эмоций. Когда вы выигрываете даже турнир категории ATP-250, есть спортивная ценность. Кубок Лэйвера не имеет спортивной ценности, потому что отбор проводится по прихоти Федерера и Годсика, нет спортивных критериев.

Табило в команде мира, он лучший? Нет никаких спортивных критериев. Тиафо и Фриц не будут играть на Кубке Дэвиса в Китае, потому что там нет денег, но они будут играть на Кубке Лэйвера, потому что они получают огромный чек. Теннисисты играют только из-за огромного чека», — приводит слова Беннето Tennis365.

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