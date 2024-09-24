Жюльен Беннето: Кубок Лэйвера не имеет спортивной ценности. Там играют только из-за чека

Бывшая 25-я ракетка мира француз Жюльен Беннето критически высказался о Кубке Лэйвера.

«Нет никаких эмоций. Когда вы выигрываете даже турнир категории ATP-250, есть спортивная ценность. Кубок Лэйвера не имеет спортивной ценности, потому что отбор проводится по прихоти Федерера и Годсика, нет спортивных критериев.

Табило в команде мира, он лучший? Нет никаких спортивных критериев. Тиафо и Фриц не будут играть на Кубке Дэвиса в Китае, потому что там нет денег, но они будут играть на Кубке Лэйвера, потому что они получают огромный чек. Теннисисты играют только из-за огромного чека», — приводит слова Беннето Tennis365.