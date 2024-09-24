Мугуруса: спорт — это соревнование. Все пытаются занять твоё место, это изматывает

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса высказалась о значимости тенниса в своей жизни.

«Когда с трёх лет ты думаешь только о теннисе, теннисе, теннисе, то не видишь ничего дальше него. Я даже думала, что потеряю свою индивидуальность, если перестану играть. Спорт — это самоотверженность, жертвенность, дисциплина, соревнование. Все пытаются занять твоё место, и это сильно изматывает. Его трудно удержать, у него есть срок годности… Моя карьера была взрывной. Я непостоянный игрок, и никогда им не была», — приводит слова Мугурусы Tennis.com.

30-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года.