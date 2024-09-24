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Цзюнчэн Шан — первый чемпион турнира ATP 2005 года рождения

Цзюнчэн Шан — первый чемпион турнира ATP 2005 года рождения
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Ккитайский теннисист Цзюнчэн Шан установил уникальное достижение ATP-тура. Во вторник, 24 сентября, Шан выиграл титул на турнире в Чэнду (Китай), обыграв итальянца Лоренцо Музетти (7:6 (7:4), 6:1).

Чэнду. Финал
24 сентября 2024, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
19
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Цзюнчэн Шан
55
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Китаец стал первым в истории чемпионом турнира на уровне ATP, родившимся в 2005 году или позже. По итогам соревнований в Чэнду Шан приблизится к топ-50 мирового рейтинга, он станет 52-й ракеткой мира. Кроме того, 19-летний Цзюнчэн Шан стал первым китайским теннисистом, выигравшим титул ATP на родине, в Китае.

На этой неделе Шан сыграет на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), где в первом круге сразится с соотечественником Бу Юньчаокэтэ.

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