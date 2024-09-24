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Энди Роддик: был поражён, когда много игроков сказали, что лучший теннисист — Алькарас

Энди Роддик: был поражён, когда много игроков сказали, что лучший теннисист — Алькарас
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о выступлении испанца Карлоса Алькараса на Кубке Лэйвера.

«Он быстро восстановился на Кубке Лэйвера, доказав, что «я лучший теннисист в этом здании, полном лучших игроков планеты». Другие игроки очень легко говорили: «О, да, он лучший игрок здесь». Это то, что мы видели с «Большой тройкой», и теперь они обсуждают Карлоса в том же свете, и он доказал их правоту. Я был поражён тем, как много игроков, даже не дрогнув, просто сказали: лучший теннисист сейчас — Карлос Алькарас», — приводит слова Роддика The Tennis Gazzette.

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