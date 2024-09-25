Виктория Томова победила Лесю Цуренко в первом круге WTA-1000 в Пекине

В ночь с 24 на 25 сентября мск на женском турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч первого круга между 51-й ракеткой мира Викторией Томовой из Болгарии и 88-й в мировом рейтинге украинкой Лесей Цуренко. Победу в двух партиях одержала Томова — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Томова выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из шести заработанных.

Во втором круге «тысячника» в Пекине Виктория Томова сыграет с 19-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Бразилии, посеянной на турнире под 15-м номером.