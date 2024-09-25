Виктория Томова победила Лесю Цуренко в первом круге WTA-1000 в Пекине
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В ночь с 24 на 25 сентября мск на женском турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч первого круга между 51-й ракеткой мира Викторией Томовой из Болгарии и 88-й в мировом рейтинге украинкой Лесей Цуренко. Победу в двух партиях одержала Томова — 6:3, 6:3.
Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 06:10 МСК
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
Виктория Томова
В. Томова
Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Томова выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из шести заработанных.
Во втором круге «тысячника» в Пекине Виктория Томова сыграет с 19-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Бразилии, посеянной на турнире под 15-м номером.
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