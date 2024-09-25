Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира в Пекине
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67-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева проиграла 94-й ракетке рейтинга, спортсменке из Бельгии Гретье Миннен в 1-м круге турнира в Пекине со счётом 5:7, 2:6.
Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 06:05 МСК
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
Эрика Андреева
Э. Андреева
Матч продолжался 1 час 46 минуты. Россиянка совершила две подачи навылет, пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнты из шести. На счету её соперницы два эйса, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из семи. В следующем круге бельгийка встретится с соотечественницей Андреевой — Анастасией Потаповой.
Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является лидер мирового рейтинга WTAспортсменка из Польши Ига Швёнтек.
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