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Павел Котов — Роберто Карбальес-Баэна, результат матча 25 сентября 2024, счёт 2:1, финал квалификации турнира в Пекине

Павел Котов выиграл квалификацию и вышел в основную сетку турнира в Пекине
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63-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов обыграл спортсмена из Испании Роберто Карбальес-Баэну в финале квалификации турнира в Пекине. Встреча завершилась победой россиянина со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 1 минуту. Россиянин сделал 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника три эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Напомним, турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Александр доходил до полуфинала, где проиграл российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Действующим чемпионом турнира является лидер мирового рейтинга АТР итальянец Янник Синнер.

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