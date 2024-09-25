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Маттео Берреттини обыграл ван де Зандсхулпа в первом круге турнира в Токио

Маттео Берреттини обыграл ван де Зандсхулпа в первом круге турнира в Токио
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45-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). На старте соревнований он обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (67-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 08:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Берреттини выполнил семь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету ван де Зандсхулпа пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге турнира в Токио Маттео Берреттини сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США, первый сеяный) — Артюр Фис (Франция).

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