Маттео Берреттини обыграл ван де Зандсхулпа в первом круге турнира в Токио
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45-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). На старте соревнований он обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (67-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.
Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 08:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
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Маттео Берреттини
М. Берреттини
Матч продолжался 1 час 32 минуты. Берреттини выполнил семь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету ван де Зандсхулпа пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге турнира в Токио Маттео Берреттини сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США, первый сеяный) — Артюр Фис (Франция).
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