Карлос Алькарас: не хочу думать, что для Надаля будет последний танец на Кубке Дэвиса

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о включении 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в состав сборной Испании на финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

«Рафа в команде — это что-то невероятное. Здорово окружать себя как можно большим количеством людей, обучаясь как на корте, так и за его пределами. Не хочу думать, что для Рафы это, возможно, последний танец в Малаге. Я хочу наслаждаться временем, которое могу провести с ним как на корте, так и за его пределами», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.