Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Путинцевой
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В первом круге она уверенно обыграла итальянку Лючию Бронцетти (77-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.
Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 09:25 МСК
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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Наоми Осака
Н. Осака
Матч продолжался 1 час 25 минут. Осака выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бронцетти один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Во втором круге турнира в Пекине Наоми Осака сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой (21-я сеяная).
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