«Абсурдно». Флавио Коболли — о критике фанатов Синнера за слова в адрес Алькараса

32-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли отреагировал на критику фанатов Янника Синнера, которую получил после того, как назвал испанца Карлоса Алькараса «лучшим в мире» во время Кубка Лэйвера — 2024. Коболли принимал участие на турнире в качестве запасного.

«Синнер? Я его главный поклонник. Он замечательный парень, и я определённо не тот, кто когда-либо обидит Янника или оскорбит его. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу, потому что считаю, что происходящее, особенно в Италии, абсурдно.

Что я должен сказать топ-2 в мире, когда я сам 30-й и всего лишь запасной на Кубке Лэйвера? Это немного похоже на Роналду и Месси. Я же не подойду к Роналду, играя с ним в одной команде, и не скажу, что Месси — лучший в мире», — приводит слова Коболли Tuttosport.