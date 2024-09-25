Хуберт Хуркач успешно стартовал на турнире ATP-500 в Токио

Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). На старте соревнований он обыграл американца Маркоса Гирона (47-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. На счету Хуркача 17 подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. Гирон выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Токио Хуберт Хуркач сыграет с победителем встречи Джек Дрейпер (Великобритания) — Маттия Беллуччи (Италия, Q).