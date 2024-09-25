Хуберт Хуркач успешно стартовал на турнире ATP-500 в Токио
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Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). На старте соревнований он обыграл американца Маркоса Гирона (47-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.
Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 10:10 МСК
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
|4
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|6 5
|6
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. На счету Хуркача 17 подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. Гирон выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге турнира в Токио Хуберт Хуркач сыграет с победителем встречи Джек Дрейпер (Великобритания) — Маттия Беллуччи (Италия, Q).
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