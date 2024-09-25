Роман Сафиуллин проиграл в финале квалификации турнира в Пекине

69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в основную сетку турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финальном раунде квалификации он проиграл испанскому спортсмену Роберто Баутиста-Агуту со счётом 5:7, 6:3, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. Сафиуллин выполнил 12 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Баутиста-Агута один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Основная сетка турнира в Пекине стартует завтра, 26 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.