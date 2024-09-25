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Китаянка Чжан Шуай прервала рекордную 24-матчевую серию поражений

Китаянка Чжан Шуай прервала рекордную 24-матчевую серию поражений
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Бывшая 22-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений. В матче первого круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) Шуай обыграла американку Маккартни Кесслер со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 11:05 МСК
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 5 		6 1
         
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

В период с февраля 2023 по сентябрь 2024 года Чжан Шуай проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд не только среди WTA-тура, но и ATP.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Шуай не выполнила эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Кесслер две подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Шуай сыграет с шестой сеяной турнира американкой Эммой Наварро.

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