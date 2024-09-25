Наоми Осака рассказала о тренерском сотрудничестве с Патриком Муратоглу

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала о работе с новым тренером Патриком Муратоглу.

«Думаю, я его избегала из-за того, что он был тренером Серены, просто потому, что он такая большая личность. Это не грубо, потому что я узнала, что это неправда, но не знала, был ли он хорошим тренером или просто тренировал Серену. Затем мы встретились, поговорили, поработали на корте. Он, безусловно, действительно хороший тренер. Я очень рада, что он тоже берётся за этот проект.

Патрик показался мне человеком, у которого есть информация, которой я хотела бы научиться. Стараюсь не вступать в краткосрочные отношения с людьми. Стараюсь думать об этом как о долгосрочном обязательстве. Мне нравится, как он тренирует. Думаю, будет интересно», — приводит слова Осаки сайт WTA.