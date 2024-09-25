«Чувствую давление». Чжэн Циньвэнь — об игре на турнирах в Китае

Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поделилась ожиданиями от предстоящих турниров в Китае.

«Прошло много времени. Я не собираюсь везде носить с собой золотую медаль. Хочу сосредоточиться на турнире в Пекине. Я забуду, чего добилась на Олимпиаде, потому что нужно быть спокойной в каждом матче.

Теперь мне немного непросто попасть на Итоговый чемпионат. Нужны хорошие очки на турнирах в Пекине и Ухане. Чувствую давление перед Итоговым, я должна хорошо сыграть в Китае. Игроки начинают уставать в конце сезона, у меня всё по-другому. Я мотивирована перед соревнованиями в Китае, перед моим народом. Знаю, что они меня поддержат. Чувствую себя достаточно свежей, у меня большие ожидания», — приводит слова Циньвэнь сайт WTA.