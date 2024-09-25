Элина Аванесян вышла во второй круг «тысячника» в Пекине

47-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян, ранее выступавшая под флагом России, успешно стартовала на турнире в Пекине (Китай). В первом круге она обыграла американку Эмину Бектас со счётом 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 28 минут. В рамках встречи Аванесян выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Бектас два реализованных брейк-пойнта из четырёх, ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.

Во втором круге турнира в Пекине Элина Аванесян сыграет с представительницей США Кэролайн Доулхайд (33-я сеяная соревнований).