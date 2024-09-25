Элина Аванесян вышла во второй круг «тысячника» в Пекине
Поделиться
47-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян, ранее выступавшая под флагом России, успешно стартовала на турнире в Пекине (Китай). В первом круге она обыграла американку Эмину Бектас со счётом 6:2, 7:5.
Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 12:55 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Эмина Бектас
Э. Бектас
Матч продолжался 1 час 28 минут. В рамках встречи Аванесян выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Бектас два реализованных брейк-пойнта из четырёх, ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.
Во втором круге турнира в Пекине Элина Аванесян сыграет с представительницей США Кэролайн Доулхайд (33-я сеяная соревнований).
Комментарии
- 25 сентября 2024
-
14:41
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
13:40
-
13:06
-
12:21
-
12:17
-
11:46
-
11:25
-
10:48
-
10:15
-
09:51
-
09:12
-
07:57
-
07:38
- 24 сентября 2024
-
23:07
-
22:33
-
22:04
-
21:00
-
20:20
-
20:00
-
19:00
-
18:25
-
18:13
-
17:33
-
17:21
-
17:12
-
16:31
-
15:48
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
13:40
-
13:23