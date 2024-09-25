Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давыденко — о Кубке Лэйвера: за кого они бьются? За Вселенную или за Галактику?

Давыденко — о Кубке Лэйвера: за кого они бьются? За Вселенную или за Галактику?
Комментарии

Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко критически высказался о Кубке Лэйвера.

«Я не хочу называть Кубок Лэйвера турниром. Это просто большое шоу. Мне не нравится, что это называется турниром. Всё-таки турнир для нас – это когда ты зарабатываешь очки и хочешь выиграть титул. Тут же нет титула, это просто шоу. Командный дух? Он был в Кубке Дэвиса – там вот они бились, бились за страну. Здесь за кого они бьются? За Европу или за мир? За Вселенную или за Галактику?» – сказал Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

Кубок Лэйвера — 2024 прошёл с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Победу в пятый раз в истории турнира одержала команда Европы, одолев команду мира со счётом 13-11.

Материалы по теме
«Абсурдно». Флавио Коболли — о критике фанатов Синнера за слова в адрес Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android