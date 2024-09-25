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Елена Веснина: Звереву не хватает дерзости и смелости, чтобы что-то забрать

Елена Веснина: Звереву не хватает дерзости и смелости, чтобы что-то забрать
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина высказалась о шансах немецкого спортсмена Александра Зверева выиграть турнир «Большого шлема».

«Федерер знает, о чём говорит. Всё-таки для того, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно сделать что-то от себя. Не отдаст тебе соперник ничего. А у Зверева есть всё: великолепная подача, прекрасная общая игра по корту – но ему не хватает дерзости и смелости, чтобы что-то забрать», – сказала Веснина в эфире шоу BetBoom Tennis.

Ранее 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер отметил, что Зверев играет слишком пассивно в важные игровые моменты.

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