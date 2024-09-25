Веснина: в Китае бум. Детей ведут не в гимнастику, как раньше, а в теннис

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина рассказала о беседе с тренером сборной Китая по теннису.

«Я на Олимпиаде разговаривала с главным тренером сборной Китая, и зашёл разговор, потому что Александрова как раз в этот момент играла с одной из китаянок. Отметила, что такая девочка атлетичная: и подаёт, и всё у неё есть, и всё умеет. Я говорю: «У вас такой теннис пошёл интересный – и женский, и мужской». И главный тренер мне сказал: «У нас сейчас бум тенниса. У нас детей ведут не в гимнастику, как раньше, а ведут в теннис. У нас не хватает мест, сильнейший отбор, чтобы ребёнка взяли в секцию», – сказала Веснина в эфире шоу BetBoom Tennis.