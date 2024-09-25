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Варвара Грачёва разгромно проиграла на старте «тысячника» в Пекине

Варвара Грачёва разгромно проиграла на старте «тысячника» в Пекине
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62-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва, ранее представлявшая Россию, покинула турнир категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В первом круге она проиграла 111-й ракетке мира американской спортсменке Хейли Баптист со счётом 0:6, 3:6.

Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 14:30 МСК
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи Грачёва не выполнила эйсов, допустила семь двойных ошибок и не реализовала один брейк-пойнт. На счету Баптист две подачи навылет, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира в Пекине Хейли Баптист сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской (10-я сеяная соревнований).

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