«Это нормально». Даниил Медведев высказался о неудачном выступлении на Кубке Лэйвера

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что не принёс ни одного очка команде Европы на Кубке Лэйвера — 2024, проиграв оба своих матча в одиночном разряде.

«Честно говоря, это был очень классный опыт. Да, я знаю, что я был единственным в команде, кто принёс 0 очков. Все заработали хотя бы одно. Но это нормально, на то это и командное соревнование. Моя команда победила, так что это нормально. Я был очень счастлив.

В своих матчах старался изо всех сил, дважды был супер-тай-брейк. В каком-то смысле была немного лотерея. Нужно быть очень решительным, однако я таким не был в важные моменты. Но рад, что команда меня поддержала», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом турнира в Пекине.