Ребекка Шрамкова обыграла Ангелину Калинину на старте турнира в Пекине
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61-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). На старте соревнований она не испытала проблем с украинкой Ангелиной Калининой (48-й номер рейтинга) — 6:4, 6:0.
Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 14:50 МСК
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
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Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Матч продолжался 1 час 6 минут. Шрамкова реализовала пять брейк-пойнтов из семи, не выполнила эйсов и не допустила двойных ошибок. На счету Калининой ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Шрамкова выиграла седьмой матч подряд, она победила на турнире в Хуахине (Таиланд) и преодолела квалификацию на пути к основе Пекина. Во втором круге она сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
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