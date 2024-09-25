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Ребекка Шрамкова обыграла Ангелину Калинину на старте турнира в Пекине

Ребекка Шрамкова обыграла Ангелину Калинину на старте турнира в Пекине
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61-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). На старте соревнований она не испытала проблем с украинкой Ангелиной Калининой (48-й номер рейтинга) — 6:4, 6:0.

Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2024, среда. 14:50 МСК
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Матч продолжался 1 час 6 минут. Шрамкова реализовала пять брейк-пойнтов из семи, не выполнила эйсов и не допустила двойных ошибок. На счету Калининой ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Шрамкова выиграла седьмой матч подряд, она победила на турнире в Хуахине (Таиланд) и преодолела квалификацию на пути к основе Пекина. Во втором круге она сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

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